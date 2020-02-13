Малый театр Когалыма покажет пьесы Островского

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:03:39+03:00

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В марте на сцене филиала Малого театра в Когалыме пройдут два спектакля. По информации от храма культуры, зрители увидят «Не все коту масленица» - режиссер Виталий Иванов и «Поздняя любовь» - режиссер Андрей Цисарук. Обе постановки основаны на произведениях Александра Островского.

- Артисты Малого театра расскажут зрителю поучительную историю о том, как богатый купец Ермил Зотыч Ахов и его приказчик Ипполит добивались руки скромной, но твердой в своих решениях девушки Агнии, - гласит описание к спектаклю. Музыку к спектаклю «Не все коту масленица» написал композитор Максим Дунаевский.

Тем временем «Поздняя любовь» признана одной из самых трогательных пьес Островского:

- Герасим Маргаритов – некогда известный московский адвокат, но теперь обедневший не по своей вине, – снимает комнату с взрослой дочерью Людмилой. Она влюблена в хозяйского сына – беспутного Николая – и готова ради него обмануть отца и выкрасть у него важный документ. К чему приведет этот поступок?, - интригуют постановщики.

Информацию о билетах можно уточнить в кассах филиала Малого театра по телефонам: +7(34667) 4 39 69, 8 982 884 52 15.

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ИСТОЧНИК KP.RU