2020-02-13T15:03:39+03:00
Общество

Малый театр Когалыма покажет пьесы Островского

Два спектакля порадуют когалымчан и гостей города
Руслан Савинов
Поделиться:
Малый театр Когалыма покажет пьесы Островского. Фото с сайта Малого театра.Малый театр Когалыма покажет пьесы Островского. Фото с сайта Малого театра.
Изменить размер текста:

В марте на сцене филиала Малого театра в Когалыме пройдут два спектакля. По информации от храма культуры, зрители увидят «Не все коту масленица» - режиссер Виталий Иванов и «Поздняя любовь» - режиссер Андрей Цисарук. Обе постановки основаны на произведениях Александра Островского.

- Артисты Малого театра расскажут зрителю поучительную историю о том, как богатый купец Ермил Зотыч Ахов и его приказчик Ипполит добивались руки скромной, но твердой в своих решениях девушки Агнии, - гласит описание к спектаклю. Музыку к спектаклю «Не все коту масленица» написал композитор Максим Дунаевский.

Тем временем «Поздняя любовь» признана одной из самых трогательных пьес Островского:

- Герасим Маргаритов – некогда известный московский адвокат, но теперь обедневший не по своей вине, – снимает комнату с взрослой дочерью Людмилой. Она влюблена в хозяйского сына – беспутного Николая – и готова ради него обмануть отца и выкрасть у него важный документ. К чему приведет этот поступок?, - интригуют постановщики.

Информацию о билетах можно уточнить в кассах филиала Малого театра по телефонам: +7(34667) 4 39 69, 8 982 884 52 15.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школы Советского района закроют на карантин
В Ханты-Мансийске пройдет мероприятие, посвященное выводу советских войск из Афганистана
Из Сургута выдворили 13 мигрантов
Малый театр Когалыма покажет пьесы Островского
Вместо оформления кредита югорчанка потеряла все сбережения
В Когалыме открыли класс безопасности
«Выборы на ладони» состоятся в Югре
Общественники Югры: «В аптеках Мегиона достаточно масок и противовирусных препаратов»
За ложные сообщения о неубранном снеге жителей Сургута начнут штрафовать
По горячим следам в Мегионе раскрыли квартирную кражу
Строительство полигона ТКО начнется в Нижневартовском районе
В Лангепасе и городе Покачи нашли некачественное мясо
Мэр Сургута встретился с жителями микрорайонов
В день всех влюбленных в Мегионе откроют новый корпус школы №6
Правоохранителей попросили проверить работу пункта скорой помощи в Нижневартовске
Горячая линия о наличии в аптеках медицинских масок заработала в Сургуте
Банду наркоторговцев в Сургуте осудят за пять килограмм наркотиков
Медики Нягани отчитались о своей работе перед горожанами
Садоводам и дачникам Югры подготовят льготы
Из двух парфюмерных магазинов Сургута украли дорогостоящие духи
Власти Сургута организовали серию встреч для молодежи
«Нива Шевроле» не уступила дорогу и влетела в «Дэу» в Пыть-Яхе
Жительница Пойковского отдала аферистам- ясновидящим два миллиона рублей
Жители Югры смогут проявить свои творческие навыки в «Легендах Торум Маа»