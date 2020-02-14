2020-02-14T06:00:10+03:00
Общество

Погода в Югре 14 февраля: незначительное похолодание

Температура днем не опустится ниже -11 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 14 февраля: незначительное похолоданиеПогода в Югре 14 февраля: незначительное похолоданиеФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 14 февраля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Осадков не ожидается, но в отдельных районах небольшой снег. Ветер южный 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -10, -15 градусов, днем -6, -11 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают небольшой снег. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -8, -10 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и ожидается небольшой снег. Ветер южный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -9, -10 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и без осадков. Ветер южный 6-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит -7, -9 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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