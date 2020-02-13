2020-02-13T08:01:05+03:00
Спорт

Губернатор ХМАО пригласила министра спорта России посетить Югру

Десятки новых спортивных объектов появятся в ХМАО в 2020 году
Руслан Савинов
Поделиться:
Десятки новых спортивных объектов появятся в ХМАО в 2020 году. Фото правительства Югры.Десятки новых спортивных объектов появятся в ХМАО в 2020 году. Фото правительства Югры.
Изменить размер текста:

В Москве состоялась встреча губернатора Югры Натальи Комаровой и министра спорта России Олега Матыцина. Об этом стало известно от пресс-службы регионального правительства.

На встрече поговорили об итогах развития спорта в регионе. Сообщается, что в 2019 году почти 50% югорчан, а это 760 330 человек, занимались физкультурой постоянно. По сравнению с 2018 годом показатель увеличился почти на 12%.

В 2020 году югорчане получат новые объекты: крытый каток в Урае, плавательный бассейн и зал единоборств в поселке Фёдоровский Сургутского района, центр единоборств в Ханты-Мансийске, два универсальных спорткомплекса в Ханты-Мансийске, три площадки ГТО, а также 22 комплекса для уличной гимнастики в каждом муниципалитете региона.

- В этом году в регионе запланированы к проведению десятки всероссийских, международных спортивных соревнований, турниров. Пригласила Олега Васильевича приехать к нам в Югру, поддержать спортсменов на этих соревнованиях, - написала в своем аккаунте в Инстаграм Наталья Комарова.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Югры смогут проявить свои творческие навыки в «Легендах Торум Маа»
Ранее судимый сладкоежка из Лангепаса украл конфеты
Глава Мегиона запустил флэшмоб в Инстаграме к юбилею города
Губернатор ХМАО пригласила министра спорта России посетить Югру
В Ханты-Мансийске установят датчики «Умного города»
Югорчанам рассказали, как выбрать безопасные продукты к масленице
Погода в Югре 13 февраля: осадков не ожидается
Ветеранов войны освободили на год от уплаты ЖКУ в Сургутском районе
Вартовчане выберут территории для благоустройства
Карантин в школах Сургута продлили до 15 февраля
На остановках транспорта в Нижневартовске установят новые электронные табло
«Перерыв на кино» состоится в Нижневартовске
Псевдоглава ГИБДД обманул юриста медицинского учреждения
Волонтеров Югры призвали поделиться своими успехами
Общественники Когалыма проверили наличие медицинских масок в аптеках
Эксперимент по раздельному сбору коммунальных отходов начнут в Югорске
НКО Сургутского района получат грант на работу с безнадзорными животными
В 2020 году в ХМАО угнали 25 автомобилей
Предприниматель незаконно заработал более 65 миллионов рублей в Нижневартовском районе
Нефтеюганцы дружно скажут: «Наши сани едут сами»
Когалымчанин чуть не остался без айфона за неуплату штрафов