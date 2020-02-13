Губернатор ХМАО пригласила министра спорта России посетить Югру

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:01:05+03:00

Десятки новых спортивных объектов появятся в ХМАО в 2020 году. Фото правительства Югры.

Десятки новых спортивных объектов появятся в ХМАО в 2020 году

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В Москве состоялась встреча губернатора Югры Натальи Комаровой и министра спорта России Олега Матыцина. Об этом стало известно от пресс-службы регионального правительства.

На встрече поговорили об итогах развития спорта в регионе. Сообщается, что в 2019 году почти 50% югорчан, а это 760 330 человек, занимались физкультурой постоянно. По сравнению с 2018 годом показатель увеличился почти на 12%.

В 2020 году югорчане получат новые объекты: крытый каток в Урае, плавательный бассейн и зал единоборств в поселке Фёдоровский Сургутского района, центр единоборств в Ханты-Мансийске, два универсальных спорткомплекса в Ханты-Мансийске, три площадки ГТО, а также 22 комплекса для уличной гимнастики в каждом муниципалитете региона.

- В этом году в регионе запланированы к проведению десятки всероссийских, международных спортивных соревнований, турниров. Пригласила Олега Васильевича приехать к нам в Югру, поддержать спортсменов на этих соревнованиях, - написала в своем аккаунте в Инстаграм Наталья Комарова.

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ИСТОЧНИК KP.RU