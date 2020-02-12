Карантин в школах Сургута продлили до 15 февраля

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:22:06+03:00

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В Сургуте до 15 февраля включительно продлили карантин в школах и учреждениях дополнительного образования. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Данное решение приняли сегодня, 12 февраля, на заседании санитарно-противоэпидемического координационного совета.

Это сделано, чтобы не допустить возникновения эпидемии. Отметим, что еще пятого февраля в городе был введен карантин. Несмотря на это, учебный процесс и программы дополнительного образования проходят в полном объеме с применением дистанционных технологий в режиме онлайн.

Добавим, что следующее заседание санитарно-противоэпидемического координационного совета состоится в пятницу, 14 февраля.

В последние дни число заболевших ОРВИ резко выросло в Сургуте. Большинство заболевших - дети и подростки. Заболеваемость составила примерно 94 случая на десять тысяч населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU