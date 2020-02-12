2020-02-12T07:33:55+03:00
Спорт

Спортивные туристы выйдут на лыжню в Ханты-Мансийске

Соревнования продлятся три дня
Руслан Савинов
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Спортивные туристы выйдут на лыжню в Ханты-Мансийске. Фото ЮграМегаСпорт».Спортивные туристы выйдут на лыжню в Ханты-Мансийске. Фото ЮграМегаСпорт».
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Ханты-Мансийск подготовился принять открытое первенство округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях среди юношей и девушек 16-18, 14-15, 13 лет и моложе. Как отметили в пресс-службе «ЮграМегаСпорт», для участия в соревнованиях в столицу ХМАО 12 февраля съедутся более сорока спортсменов.

Участники прибудут из Нижневартовска, Нягани, Ханты-Мансийска и Стрежевого Томской области. Гонки пройдут в центре зимних видов спорта имени Филипенко. За три дня ребята попробуют свои силы в личном зачете, связке и группе.

- В спортивном туризме на лыжных дистанциях участникам предстоит не только пройти определенную дистанцию, но и преодолеть размещенные на ней препятствия разных категорий сложности. Речь идет о переправе методом «вертикальный маятник», переправе по параллельным перилам и другие. На каждый этап судьями будет отведено определенное количество контрольного времени, - рассказали организаторы

Подробнее с расписанием соревнований можно ознакомиться по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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