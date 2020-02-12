Качество уборки внутри автобусов проверили в Сургуте

12 Февр. 2020 2020-02-12T06:48:12+03:00

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В Сургуте прошел рейд по проверке общественного транспорта. Как отметили в администрации города, проверяющие оценили техническое состояние и санитарную обстановку в автобусах и маршрутках.

Сообщается, что всего удалось осмотреть около десяти перевозчиков.

В первую очередь инспекцию организовали на остановке «Ж/д вокзал». Большое количество жалоб жителей в социальных сетях поступило именно на это место. Сургутяне обращали внимание на потрепанные сиденья, грязные салоны автобусов и неприятный запах на маршрутах № 40, 45, 47, 51.

- Мы отрабатываем все жалобы. В обязательном порядке передаем информацию перевозчику для оперативного реагирования. Плановые проверки осуществляем еженедельно. В случае нарушений предъявляются штрафные санкции. Сегодня во время проверки нарушений не выявлено, – сообщил начальник отдела транспортного обслуживания Сургута Рустам Гильманов.

Отметим, что за нарушение санитарии транспортные предприятия могут получить. Суммы штрафов за подобные нарушения могут доходить даже до ста тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU