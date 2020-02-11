В Ханты-Мансийском районе «ВАЗ» и «Тойота» не поделили трассу

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:07:49+03:00

На 72 км автодороги «Иртыш» «ВАЗ» и «Тойота Ленд Круйзер Прадо» не поделили дорогу Фото: pixabay.com

Нужно было лишь уступить дорогу

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В Югре за минувшие сутки, 10 февраля, четыре человека получили травмы в трех дорожно-транспортных происшествиях. Такие данные сообщили в пресс-службе госавтоинспекции ХМАО.

Так, на 72 км автодороги «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе в 18:00 44-летний мужчина за рулем «ВАЗ 2110», по предварительным данным, не уступил дорогу.

Это привело к столкновению с автомобилем «Тойота Ленд Круйзер Прадо». В результате аварии водитель «ВАЗ 2110» и его пассажирка получили травмы.

Также сообщается, что на территории Югры сотрудники ГИБДД задержали четыре водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, одного – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 23 водителя привлечены к ответственности.

Госавтоинспекторы ХМАО рекомендует выбирать скорость, руководствуясь погодой и состоянием дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU