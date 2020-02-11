2020-02-11T09:07:49+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийском районе «ВАЗ» и «Тойота» не поделили трассу

Нужно было лишь уступить дорогу
Руслан Савинов
Поделиться:
На 72 км автодороги «Иртыш» «ВАЗ» и «Тойота Ленд Круйзер Прадо» не поделили дорогуНа 72 км автодороги «Иртыш» «ВАЗ» и «Тойота Ленд Круйзер Прадо» не поделили дорогуФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Югре за минувшие сутки, 10 февраля, четыре человека получили травмы в трех дорожно-транспортных происшествиях. Такие данные сообщили в пресс-службе госавтоинспекции ХМАО.

Так, на 72 км автодороги «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе в 18:00 44-летний мужчина за рулем «ВАЗ 2110», по предварительным данным, не уступил дорогу.

Это привело к столкновению с автомобилем «Тойота Ленд Круйзер Прадо». В результате аварии водитель «ВАЗ 2110» и его пассажирка получили травмы.

Также сообщается, что на территории Югры сотрудники ГИБДД задержали четыре водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, одного – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 23 водителя привлечены к ответственности.

Госавтоинспекторы ХМАО рекомендует выбирать скорость, руководствуясь погодой и состоянием дороги.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В банке Нижневартовска обнаружили поддельные деньги
Югорская продукция лесопереработки оказалась востребована на международных рынках
Сургутяне стали больше шуметь и справлять нужду в общественных местах
В Ханты-Мансийском районе «ВАЗ» и «Тойота» не поделили трассу
Сургутяне определят, каким будет сквер в 43 микрорайоне города
Наличие противовирусных препаратов и масок взяли под контроль в Нижневартовске
Власти Советского района отчитались перед губернатором ХМАО о работе за 2019 год
Около пяти процентов молока в ХМАО в 2019 году оказалось некачественным
Погода в Югре 11 февраля: небольшое потепление
Маленькие когалымчане получили первые в своей жизни подарки
Сотрудники больницы в Урае получили новые квартиры
Югорские лыжники завоевали 33 золотые медали
Югорский промышленно-инвестиционный форум пройдет в новом формате
Урайцам напомнили о мерах пожарной безопасности
Мошенники вывели все накопления у жительницы Мегиона и оформили на нее кредит
Год памяти и славы открыли в Белоярском районе
Вартовчанка прописала у себя 252 иностранных гражданина
Губернатор Югры поручила проработать план приватизации малиновского лесопильного завода
Генеральный план Сургута вскоре утвердят
Автоинспекторы ХМАО раскрыли двадцать преступлений
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вновь повысился в ХМАО