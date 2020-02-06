2020-02-06T06:53:56+03:00
Общество

Соборную мечеть в Нижневартовске построят к лету 2021 года

В городе полным ходом готовятся к «Сабантую»
Руслан Савинов
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Соборную мечеть в Нижневартовске построят к лету 2021 года. Фото администрации города.Соборную мечеть в Нижневартовске построят к лету 2021 года. Фото администрации города.
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Строительство мечети на городской набережной Нижневартовска планируется завершить летом 2021 года. По информации администрации города, здание будет способно вместить до 800 прихожан.

Предполагается, что открытие объекта пройдет в рамках XXI праздника «Сабантуй». В Нижневартовск приедут не только представители татарских общин Югры, но также гости из других регионов России, а возможно из ближнего и дальнего зарубежья. По предварительным данным, ожидается около 45 тысяч гостей.

- Все, что будет сделано в рамках подготовки к XXI «Сабантую» послужит городу: жители получат современную и комфортную городскую среду. В целом, проводимые мероприятия позволят укрепить и без того прочные деловые, экономические и культурные связи с Татарстанос, - заявил глава Нижневартовска Василий Тихонов.

«Сабантуй» в 2021 году пройдет с местным колоритом. Праздник встроится в традиционный фестиваль «Самотлорские ночи».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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