2020-02-04T07:54:02+03:00
Происшествия

Нефтеюганец ранил ножом мать

Ранее он уже был судим
Руслан Савинов
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Нефтеюганец ранил ножом мать. Фото Росгвардии ХМАО.Нефтеюганец ранил ножом мать. Фото Росгвардии ХМАО.
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Наряд группы задержания в Нефтеюганске на маршруте патрулирования получил сообщение из дежурной части о том, что в одном из домов четвертого микрорайона произошло преступление. Подробности сообщили в пресс-службе Росгвардии ХМАО.

Прапорщик Виталий Гаврилов, сержант Антон Аверин и младший сержант Никита Калина, прибыли по упомянутому адресу. Дверь в квартиру открыла женщина с окровавленной повязкой на бедре. В квартире они увидели мужчину со следами крови на руках.

Росгвардейцы задержали 31–летнего Нефтеюганска. Стало ясно, что он нанес ранение своей матери в область левого бедра. Ранее молодой человек был осужден к лишению свободы сроком на год и два месяца по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Кража» со штрафом 15 тысяч рублей.

Задержанного передали оперативной группе для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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