Нефтеюганец ранил ножом мать

4 Февр. 2020 2020-02-04T07:54:02+03:00

Ранее он уже был судим

Изменить размер текста: A A

Наряд группы задержания в Нефтеюганске на маршруте патрулирования получил сообщение из дежурной части о том, что в одном из домов четвертого микрорайона произошло преступление. Подробности сообщили в пресс-службе Росгвардии ХМАО.

Прапорщик Виталий Гаврилов, сержант Антон Аверин и младший сержант Никита Калина, прибыли по упомянутому адресу. Дверь в квартиру открыла женщина с окровавленной повязкой на бедре. В квартире они увидели мужчину со следами крови на руках.

Росгвардейцы задержали 31–летнего Нефтеюганска. Стало ясно, что он нанес ранение своей матери в область левого бедра. Ранее молодой человек был осужден к лишению свободы сроком на год и два месяца по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Кража» со штрафом 15 тысяч рублей.

Задержанного передали оперативной группе для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU