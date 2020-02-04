2020-02-04T07:45:01+03:00
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на журналиста в Сургуте

Инцидент взят на особый контроль
Руслан Савинов
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Возбуждено уголовное дело по факту нападения на журналиста в Сургуте. СУ СК ХМАО.Возбуждено уголовное дело по факту нападения на журналиста в Сургуте. СУ СК ХМАО.
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Следственный отдел следкома Югры после процессуальной проверки об избиении сургутского журналиста возбудил уголовное дело. Как уточнили в СУ СК по Ханты-Мансийскому автономному округу, дело возбуждено по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

По данным следствия, 24 января 2020 года в Сургуте в служебном помещении одной из штрафстоянок на Нефтеюганском шоссе ее сотрудники применили физическую силу в отношении корреспондента. Представитель СМИ пытался взять у них интервью. В итоге он получил телесные повреждения средней тяжести, которые отразились на его здоровье.

К настоящему моменту по уголовному делу проводятся следственные действия. Вскоре станут ясны все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела руководством следкома ХМАО взято на особый контроль.

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Один из мужчин ударил корреспондента и выбил камеру из его рук (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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