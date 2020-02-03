Поддержка коренных народов севера Югры обретет новые формы

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:52:00+03:00

Опыт ХМАО хотят скопировать в других северных регионах России

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В Югре запустили проект «Совершенствование системы устойчивого развития коренных малочисленных народов севера в ХМАО». По данным портала открытого правительства Югры, о запуске проекта объявила глава региона Наталья Комарова.

- Сегодня мы работаем над перезапуском системы межведомственного взаимодействия профильных департаментов в сфере интересов коренных народов. Результатом реализации проекта станет качественно новая система координации и управления, обеспечивающая устойчивое развитие коренных малочисленных народов севера, - заявил депутат окружной думы Александр Новьюхов.

Вскоре будут подготовлены изменения в госпрограммы в части поддержки коренных малочисленных народов севера. Власти разработают показатели реализации этих мероприятий по каждому направлению.

Отмечается, что в перспективе югорский опыт защиты прав коренных народов скопируют на все регионы России, где проживают коренные малочисленные народы севера.

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ИСТОЧНИК KP.RU