Власти Югры и «Росатом» объявили о планах сотрудничества

3 Февр. 2020 2020-02-03T07:30:23+03:00

Югра и «Росатом» объявили о планах сотрудничества. Фото правительства ХМАО.

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла решение о заключении соглашения о сотрудничестве с госкорпорацией по атомной энергии «Росатом». Подробности сообщили в пресс-службе правительства ХМАО.

- Цель соглашения – совместная реализация проектов, стимулирование и активизация инвестиционной деятельности в сфере высокотехнологичного производства, формирование опережающего спроса на инновационную продукцию, развитие, внедрение и применение новых технологий, - поделилась Наталья Комарова.

Среди основных направлений реализации проектов: услуги для топливно-энергетического комплекса и добывающей промышленности. Кроме того получит развитие ядерная медицина и переработка отходов, будет проводиться совместный экологический мониторинг.

Подобное сотрудничество позволит привлечь дополнительные инвестиции в Ханты-Мансийский автономный округ.

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ИСТОЧНИК KP.RU