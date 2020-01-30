2020-01-30T16:09:42+03:00
Общество

В 83 многоквартирных домах Ханты-Мансийска в 2020 году сделают капремонт

В прошлом году качество выполненных работ вызвало много вопросов у горожан
Руслан Савинов
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В 83 многоквартирных домах Ханты-Мансийска в 2020 году сделают капремонт. Фото администрации города.В 83 многоквартирных домах Ханты-Мансийска в 2020 году сделают капремонт. Фото администрации города.
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В 83 многоквартирных домах столицы ХМАО в 2020 году выполнят капитальный ремонт общего имущества. Как отметили в городской администрации, всего же в программу капремонта многоквартирных домов, рассчитанную до 2046 года, в Ханты-Мансийске включены 512 домов.

В 2019 году в окружном центре выполнили ремонт в 51 доме на общую сумму 174 млн рублей. При этом качество проведенных работ подрядчиками часто вызывает вопросы у горожан. Так, в прошлом году от хантымансийцев поступило более полутысячи жалоб. Большинство из них связаны с ненадлежащим качеством работ и необходимостью утепления фасадов.

- Руководители муниципалитетов должны быть настоящими проводниками интересов населения, вовлекаясь в эту работу. Помогайте людям встраиваться в систему с минимальными потерями, - подчеркнула глава региона Наталья Комарова.

Стоит отметить, что собираемость взносов на капремонт по итогам 2019 года в Ханты-Мансийске составила более 91%. Это выше, чем в среднем по Югре - 88%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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