В городской больнице Когалыма решат вопрос с нехваткой врачей

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:16:24+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова посетила городскую больницу Когалыма. Как отметили в пресс-службе правительства, поводом для визита стал контроль выполнения обращений от когалымчан, прозвучавших на встрече 10 сентября 2019 года, а также поступивших в Инстаграм Комаровой.

Глава региона обошла отделения больницы и побеседовала с пациентами. Она ответила на вопросы, а также выслушала пожелания.

Губернатор поручила главному врачу больницы Олегу Маковееву проанализировать причины недостатка врачей. Кроме того, руководителю департамента здравоохранения ХМАО Алексею Добровольскому она указала помочь медучреждению с доукомплектованием кадрами.

Отметим, что когалымская городская больница – единственное учреждение здравоохранения в городе, оказывающее весь спектр медицинских услуг. Оно включает в себя более полусотни структурных подразделений, в том числе стационар на триста круглосуточных коек. В больнице работают почти полторы тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU