28 Янв. 2020 2020-01-28T16:02:19+03:00

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в ХМАО увеличился за неделю Фото: pixabay.com

Тем не менее эпидемии пока не стоит опасаться

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С 20 по 26 января 2020 на территории Югры заболеваемость ОРВИ и гриппом находится ниже уровня эпидемии. Точные данные предоставила пресс-служба Роспотребнадзора Ханты-Мансийского автономного округа.

Уровень заражений следующий – 66 случаев на 10 тысяч населения. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость населения возросла более чем на 22 процента. Рост заболеваемости отмечается по всем возрастам.

Вирусы гриппа выявляются в единичных случаях. Выше среднего показателя заболеваемость зафиксировали в Октябрьском, Сургутском, Кондинском районах, в городах Урай, Сургут, Нефтеюганск, Лангепас, Покачи, Пыть-Ях.

Врачи напомнили, что заражение вирусом ОРВИ происходит воздушно-капельным путем. Вирусы могут жить на поверхностях в течение нескольких дней. Поэтому можно заразиться в общественном транспорте, в самолете или через предметы общего пользования в офисе, магазине или школе.

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ИСТОЧНИК KP.RU