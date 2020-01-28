2020-01-28T16:02:19+03:00
Здоровье

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в ХМАО увеличился за неделю

Тем не менее эпидемии пока не стоит опасаться
Руслан Савинов
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Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в ХМАО увеличился за неделюУровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в ХМАО увеличился за неделюФото: pixabay.com
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С 20 по 26 января 2020 на территории Югры заболеваемость ОРВИ и гриппом находится ниже уровня эпидемии. Точные данные предоставила пресс-служба Роспотребнадзора Ханты-Мансийского автономного округа.

Уровень заражений следующий – 66 случаев на 10 тысяч населения. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость населения возросла более чем на 22 процента. Рост заболеваемости отмечается по всем возрастам.

Вирусы гриппа выявляются в единичных случаях. Выше среднего показателя заболеваемость зафиксировали в Октябрьском, Сургутском, Кондинском районах, в городах Урай, Сургут, Нефтеюганск, Лангепас, Покачи, Пыть-Ях.

Врачи напомнили, что заражение вирусом ОРВИ происходит воздушно-капельным путем. Вирусы могут жить на поверхностях в течение нескольких дней. Поэтому можно заразиться в общественном транспорте, в самолете или через предметы общего пользования в офисе, магазине или школе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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