2020-01-28T12:03:05+03:00
Происшествия

Наркосбытчицу из Омска осудили в Нефтеюганске

За крупную партию «синтетики» она получила соответствующий тюремный срок
Руслан Савинов
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Наркосбытчицу из Омска осудили в Нефтеюганске. Фото прокуратуры ХМАО.Наркосбытчицу из Омска осудили в Нефтеюганске. Фото прокуратуры ХМАО.
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Нефтеюганский районный суд вынес приговор 22-летней уроженке Омска за торговлю наркотиками. Подробности дела сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Девушку признали виновной по уголовной статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Госбвинитель представил суду исчерпывающие доказательства того, что подсудимая в мае и июне 2018 года пыталась сбыть в ХМАО наркотик «синтетику» общей массой почти 106 грамм.

Часть наркотиков она спрятала в тайники-закладки на территории Нефтеюганска. Другую часть хранила у себя дома. Сбыть всю партию злоумышленница не успела: ее задержали сотрудниками полиции после размещения очередной закладки. Все запрещенные вещества они полностью изъяли из незаконного оборота.

Суд назначил виновной наказанием восемь с половиной лет лишения свободы. Отбывать этот срок она будет в исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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