27 Янв. 2020 2020-01-27T09:26:38+03:00

Перед судом предстанет жительница Нефтеюганска за покупку наркотиков в 2005 году. Фото прокуратуры ХМАО.

Все эти годы она скрывалась в другом регионе

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Нефтеюганский межрайонный прокурор утвердил обвинение в отношении 47-летней местной жительницы по статье «Приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере».

По информации прокуратуры Югры, следствие выяснило, что обвиняемая в 2005 году приобрела наркотики – героиновую смесь общей массой почти семь грамм. Запрещенные вещества она хранила при себе для употребления.

Вскоре после совершения преступления ее задержали полицейские. Запрещенные вещества они изъяли. Но в том же году злоумышленница скрылась от полиции в Чечне: ее объявили в федеральный розыск.

В 2019 году в результате розыскных мероприятий ее задержали. К настоящему моменту уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU