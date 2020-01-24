24 Янв. 2020 2020-01-24T14:33:03+03:00

Более пяти тысяч югорчан получат выплаты к юбилею Победы. Фото правительства ХМАО.

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла решение о предоставлении единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом объявила пресс-служба регионального правительства.

- Финансирование на эти цели заложено. В данном случае департамент социального развития предлагает конкретизировать размеры этих выплат и категории граждан, кому эти выплаты направить, - заявила Наталья Комарова.

Известно, что всего выплата коснется более пяти тысяч граждан. На эти цели потребуется около 136 миллионов рублей.

- Эти люди заслужили данной выплаты. Мы должны благодарить, особенно наших ветеранов, за то, что они завоевали эту Победу, предоставив нам право жить в этом новом мире. Поэтому мы говорим большое спасибо, - высказал мнение общественности председатель окружной организации ветеранов войны Александр Громут.

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ИСТОЧНИК KP.RU