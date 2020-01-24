Муниципалитетам Югры дополнительно выделят деньги для жилищного строительства

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:57:38+03:00

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла решение о внесении изменений в госпрограмму Югры «Развитие жилищной сферы». Подробнее об изменениях сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Во-первых, предусмотрено дополнение программы мероприятиями по предоставлению субсидий муниципалитетам для строительства и реконструкции систем инженерной инфраструктуры. Это позволит обеспечить инженерную подготовку земельных участков для жилищного строительства.

- Таким образом, нормативная база для такой деятельности создана, финансирование открыто. Обращаю внимание всех участников этих процедур на необходимость их выполнения в установленные сроки, - сказала губернатор.

Напомним, что в ноябре 2019 года общественный совет по реализации стратегии развития региона до 2030 года принял решение на ускорение создания инфраструктуры, необходимой для развития жилищного строительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU