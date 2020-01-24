Стали известны имена первых победителей открытого первенства Югры по теннису

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:24:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре развития теннисного спорта в столице ХМАО состоялись турниры открытого первенства Югры по теннису среди юношей и девушек до 13 и до 17 лет. Как сообщили в пресс-службе «ЮграМегаСпорт», решающие встречи определили победителей в смешанном парном разряде и сильнейших юношей в одиночном разряде.

За звание лучшей пары до 13 лет сразились Олеся и Владимир Лепилины, брат и сестра, и Мария Марченко и Егор Калюкин. Победу одержал семейный тандем

- Для нас это второй турнир, мы уже играли в Ставрополе в начале года. Собой мы довольны, здесь много достойных соперников, есть, с кем поиграть. Мы почти всегда в паре играем, много времени проводим вместе. Он на меня иногда шипит, правда, но ничего. Владимир категорически не согласен, по его мнению, «шипит» скорее сестра, однако, на корте царит полное понимание, - рассказала Олеся Лепилина.

Сегодня, 24 января, пройдут заключительные матчи турнира. По результатам финальных игр станут известны имена победительницы и призерок среди девушек в одиночном разряде.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU