В МЧС назвали самую частую причину пожаров в Югре

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:42:01+03:00

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В 2019 году в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 2 725 пожаров. По информации МЧС Югры, пожарные спасли 323 человека, с места пожара эвакуировали более 5 400 человек. Материальных ценностей уберегли на сумму свыше двух миллиардов рублей.

Материальный ущерб, причиненный пожарами, составил более 115 миллионов рублей. Более 45 процентов пожаров приходится на жилой сектор, на втором месте – возгорания мусора в зданиях и на открытой территории, сухой травы, третье место занимают пожары транспорта.

- Наиболее частыми причинами пожаров в 2019 году стали неосторожное обращение с огнем, нарушения требований пожарной безопасности, связанные с эксплуатацией электрооборудования и печного отопления, нарушения правил эксплуатации транспортных средств, - пояснил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Мочиевский.

Как отметили специалисты государственного пожарного надзора, к пожарам чаще всего приводит недостаточное внимание граждан к соблюдению правил пожарной безопасности и их прямое нарушение.

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ИСТОЧНИК KP.RU