23 Янв. 2020 2020-01-23T16:29:18+03:00

Начальное образование в Сургутском районе для детей крайнего севера станет доступнее Фото: pixabay.com

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В Сургутском районе готовится к запуску проект «Мобильная электронная школа». По данным департамента образования Ханты-Мансийского автономного округа, благодаря проекту цифровое образование станет доступным для детей самых далеких стойбищ Югры.

Доступность будет обеспечена благодаря внедрению цифрового ресурса образования. Коренные малочисленные народы, ведущие традиционные виды хозяйства, получат возможность освоить дошкольное и начальное общее образование, не покидая родовые угодья.

Отмечается, в ходе работы был сформирован авторский коллектив по переводу на хантыйский язык с сургутского диалекта учебников первого класса. Он будет доступен через электронный образовательный ресурс «Мобильная образовательная - стойбищная школа».

Сейчас проходит этап тестовой работы. Уже тринадцать семей оставили заявку на программное обеспечение для проведения занятий с дошкольниками в условиях стойбища.

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ИСТОЧНИК KP.RU