В ХМАО снизят количество долгостроев

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:24:13+03:00

В половине случаев нужно лишь принять правильное управленческое решение

Изменить размер текста: A A

Губернатор Югры Наталья Комарова провела совещание по вопросу строительства социально значимых объектов. По данным регионального правительства, глава ХМАО нацелила власти на снижение объемов и количество незавершенного строительства.

Это предполагается сделать за счет ввода долгостроев в эксплуатацию и, при необходимости, принятие других управленческих решений.

- В течение 2019 года был изменен порядок ведения учета объектов незавершенного строительства в автономном округе, составлен новый реестр. По состоянию на 1 января 2020 года в нем учтено 987 незавершенных строительством объектов общей стоимостью 28 миллиардов рублей, в том числе 229 объектов государственной собственности, 758 – муниципальной, - указала Наталья Комарова.

Для решения половины случаев проблемных объектов нужно лишь принять соответствующие управленческие решения. Требуют дополнительных решений 282 объекта. Речь идет о таких моментах как: списание, корректировка проектной документации и прочее. У 38 долгостроев нужно сменить собственника.

Губернатор дала поручение департаменту строительства обеспечить принятие нужных решений, составить план-график по каждому объекту.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU