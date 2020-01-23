В ХМАО снизят количество долгостроев
Губернатор Югры Наталья Комарова провела совещание по вопросу строительства социально значимых объектов. По данным регионального правительства, глава ХМАО нацелила власти на снижение объемов и количество незавершенного строительства.
Это предполагается сделать за счет ввода долгостроев в эксплуатацию и, при необходимости, принятие других управленческих решений.
- В течение 2019 года был изменен порядок ведения учета объектов незавершенного строительства в автономном округе, составлен новый реестр. По состоянию на 1 января 2020 года в нем учтено 987 незавершенных строительством объектов общей стоимостью 28 миллиардов рублей, в том числе 229 объектов государственной собственности, 758 – муниципальной, - указала Наталья Комарова.
Для решения половины случаев проблемных объектов нужно лишь принять соответствующие управленческие решения. Требуют дополнительных решений 282 объекта. Речь идет о таких моментах как: списание, корректировка проектной документации и прочее. У 38 долгостроев нужно сменить собственника.
Губернатор дала поручение департаменту строительства обеспечить принятие нужных решений, составить план-график по каждому объекту.
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ИСТОЧНИК KP.RU