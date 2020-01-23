Более трех тысяч упаковок снюса изъяли в 2020 году в Югре

23 Янв. 2020 2020-01-23T08:17:02+03:00

Более трех тысяч снюсов изъяли в 2020 году в Югре Фото: pixabay.com

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Проверяющие выявили и убрали из продажи в ХМАО 3007 единиц никотинсодержащей продукции в 2020 году. На товар отсутствовали документы, подтверждающие его происхождение и безопасность. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Югры.

Всего из оборота изъято 87 партий отечественной продукции. В основном это были: леденцы с никотином, карамель с содержанием никотина, жевательные смеси без содержания табака, конфеты для рассасывания на растительной основе для борьбы с курением. Импортной продукции проверяющие изъяли около 30 партий.

Также из надписей на упаковках было выявлено 55 предприятий-фантомов, отсутствующих по адресам, указанным на маркировке продукции. В ряде случаев несуществующее предприятие по выпуску указанной продукции зарегистрировано неустановленными лицами на случайных граждан.

По факту выявления продукции с нарушениями было возбуждено 41 дело об административном правонарушении. Уже наложено 15 штрафов на сумму 224 тысячи рублей. Данная работа продолжается.

Управление Роспотребнадзора по ХМАО организовало работу телефона доверия, куда можно передать информацию о подозрительных местах продажи бестабачных снюсов: +79028196807.

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ИСТОЧНИК KP.RU