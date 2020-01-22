2020-01-22T09:14:44+03:00
Общество

Глава Сургута назвал управляющие компании, которые плохо исполняют свои обязанности

В списке плохишей 15 кандидатов
Руслан Савинов
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Глава Сургута назвал управляющие компании, которые плохо исполняют свои обязанностиГлава Сургута назвал управляющие компании, которые плохо исполняют свои обязанностиФото: pixabay.com
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Глава Сургута Вадим Шувалов сообщил об итогах проверки управляющих компаний города и перечислил тех, кто непрофессионально выполняет уборку снега. О результатах он оповестил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Друзья, мы обещали провести проверку дворов и выяснить, какие УК плохо выполняют свои обязанности. Мы это сделали: узнали, как убирали снег в 450 дворах в ноябре и декабре. Результаты неутешительные: безответственность проявили 15 управляющих компаний.

Весь список УК сургутский градоначальник опубликовал у себя на странице «ВКонтакте». Самыми злостными нарушителями он назвал: ООО УК «Сервис-3», которая не убрала снег в 67 дворах, ООО «УК ДЭЗ ЦЖР», не выполнившая свою работу в 74 дворах.

- Продолжать ли сотрудничество с этими компаниями — решать вам. Сейчас все дворы расчищены: это более чем исчерпывающее решение проблемы, - отметил Шувалов. Отмечается, что вся информация о нарушениях передана в жилстройнадзор. Виновных ожидает наказание.

- Обращаюсь к частным владельцам земельных участков. По закону убирать от снега принадлежащую вам территорию и предотвращать появление гололеда — ваша обязанность. В зимний период делать это нужно не реже раза в месяц.

Добавим, что на дорогах Сургута круглосуточно и ежедневно работают 140 единиц спецтехники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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