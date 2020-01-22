2020-01-22T08:48:44+03:00
Происшествия

Накануне воришки Югры проявили интерес к чужому сотовому телефону и акустике

Подозреваемых уже задержали
Руслан Савинов
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Накануне воришки Югры проявили интерес к чужому сотовому телефону и акустикеНакануне воришки Югры проявили интерес к чужому сотовому телефону и акустикеФото: pixabay.com
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Вчера, 21 января 2019 года, в Югре произошло 48 преступлений. К настоящему моменту из них уже раскрыто 31. По данным УМВД ХМАО, среди преступлений: два мошенничества, два в сфере незаконного оборота наркотиков, два в сфере незаконного оборота оружия и шесть краж.

Так, в Советском 21-летний подозреваемый из квартиры на улице Ленина похитил сотовый телефон стоимостью 17 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Молодого человека поместили под подписку о невыезде.

Кроме того, полицейские Нефтеюганского района установили подозреваемого 1981 года рождения, похитившего ранее с дачного участка «Кедровый» ряд вещей. Среди похищенного: спецодежда, колонки, акустическая система. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый под подпиской о невыезде.

Также за прошедшие сутки раскрыто шесть ранее зарегистрированных преступлений. Арестован один человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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