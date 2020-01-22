2020-01-22T08:33:31+03:00
Происшествия

Выехавшая на встречку «Тойота» в Нефтеюганском районе спровоцировала ДТП

Травмированы пять человек
Руслан Савинов
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Выехавшая на встречку «Тойота» в Нефтеюганском районе спровоцировала ДТПВыехавшая на встречку «Тойота» в Нефтеюганском районе спровоцировала ДТПФото: pixabay.com
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За минувшие сутки в ХМАО одиннадцать человек получили травмы в пяти дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции.

Так, на 610 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе в 18:00 58-летний мужчина за рулем «Тойота Лэнд Крузер», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с «Мерседес Е280» под управлением мужчины 1989 года рождения.

В результате ДТП водитель «Тойота» и его пассажир, а также водитель «Мерседес» и два его пассажира получили травмы. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Всего накануне в Югре сотрудники ГИБДД задержали четыре водителя за управление транспортом пьяными, одного – за повторное управление в нетрезвом виде За выезд на встречку 23 водителя привлечены к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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