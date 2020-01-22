2020-01-22T07:20:22+03:00
Спорт

Нижневартовск подготовился к «Лыжне России»

До мероприятия осталось 16 дней
Руслан Савинов
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Нижневартовск подготовился к «Лыжне России». Фото администрации города.Нижневартовск подготовился к «Лыжне России». Фото администрации города.
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На Комсомольском озере в Нижневартовске 8 февраля пройдет церемония открытия физкультурного мероприятия по лыжным гонкам «Лыжня России – 2020». Как уточнили в городской администрации, она начнется в 12:15.

Любителям лыж и активного образа жизни предлагают пробежать два километра на дистанции вокруг озера. В программе мероприятия также предусмотрены забеги и прием нормативов ГТО по бегу на лыжах.

Добавим, что к участию допускаются все желающие, представившие в комиссию по допуску следующие документы: именную заявку, паспорт (для участников младше 14 лет – свидетельство о рождении) и согласие на обработку персональных данных совершеннолетних.

К участию сдачи норм ГТО допускаются все жители, предоставившие: паспорт (для участников младше 14 лет – свидетельство о рождении), медицинскую справку, номер личного кабинет на портале gto.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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