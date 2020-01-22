Общественники приняли участие в проверке реализации нацпроекта «Экология» в Югре

22 Янв. 2020 2020-01-22T07:13:34+03:00

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Представители регионального оператора совместно с сотрудниками департамента промышленности ХМАО и представителями общественных организаций проверили на соответствие нормам новые контейнерные площадки. Об этом сообщила пресс-служба «Югра-Экология».

Комиссия проинспектировала Сургут, Нефтеюганск и Пыть-Ях. Эксперты оценили деятельность властей муниципалитетов по обращению с отходами. Они провели осмотр площадок, изучили муниципальные правовые законы в системе обращения с ТКО.

Теперь практичность установленного оборудования проверяется жителями городов.

- В прошлом году жители чаще всего говорили о том, что не хватает крышек: собаки, птицы растаскивают содержимое. Новые контейнеры с крышками. При инспектировании было замечено, контейнеры стоят открытые. Горожане не закрывают эти крышки. Здесь мы уже бессильны, – прокомментировал замдиректора по обращению с ТКО «Югра-Экология» Борис Дутов.

Так, в Нефтеюганске контейнерные площадки необходимо дооборудовать крышей. В Пыть-Яхе рекомендовано разместить информационные щиты с контактными данными регоператора и графиков вывоза отходов. В Сургуте будет проведено дополнительное информирование населения об ответственности за содержание контейнерных площадок и о возможностях сдачи сырья для переработки.

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ИСТОЧНИК KP.RU