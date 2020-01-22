Обязательным элементом образовательного модуля в ХМАО станет профориентация

22 Янв. 2020 2020-01-22T08:27:54+03:00

У Белоярского района в этой сфере накопился богатый опыт. Фот правительства ХМАО.

У Белоярского района в этой сфере накопился богатый опыт

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Мероприятие «Профориентационное обучение школьников в Белоярском районе» прошло в местной школе №1. Как сообщила пресс-служба правительства Югры, его участником наряду со всеми стала губернатор Югры Наталья Комарова.

На круглом столе представили профориентационные методы работы, реализуемые в школах Белоярского района. Стоит отметить, что 2019 год в Белоярском районе был объявлен годом профориентации.

Губернатор поручила региональному департаменту образования использовать опыт белоярцев при формировании цифрового образовательного профиля. Напомним, с 1 сентября 2020 года Югра войдет в проект «Школьная цифровая платформа», направленный на формирование модели персонализированного обучения школьников.

Также Наталья Комарова дала наказ департаменту труда и ХМАО создать модель взаимодействия с предприятиями в сфере профориентации.

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ИСТОЧНИК KP.RU