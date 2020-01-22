2020-01-22T06:41:37+03:00
Спорт

Югорские атлеты успешно выступили на всероссийских первенствах

Турниры проходили в Белгородской и Челябинской областях
Руслан Савинов
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Югорские атлеты успешно выступили на всероссийских первенствах. Фото депспорта ХМАО.Югорские атлеты успешно выступили на всероссийских первенствах. Фото депспорта ХМАО.
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Оганнес Вардеванян из столицы Югры стал победителем первенства России по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет. Как отметили в региональном департаменте по спорту, спортсмен возглавил турнирную таблицу в своей весовой категории - до 55 килограмм.

Отметим, что соревнование проходит в Старом Осколе в Белгородской области. Кроме Оганнеса, Югру на нем представляют другие хантымансийцы: Георгий Дзагоев, Шамиль Аммаев, Заур Засеев, Омар Рамазанов и Александр Дорофеев.

Кроме того, первенство Уральского федерального округа по легкой атлетике среди юниоров до 20 и 23 лет также удачно прошло для спорсменов из Югры. Чемпионат проходил в Челябинске.

ХМАО там представили почти двадцать спортсменов из Югорска, Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска. По итогам первенства среди юниоров до 20 лет сборная команда региона завоевала третье общекомандное место.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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