Прокуратура Когалыма заблокировала доступ к экстремистским сайтам

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:59:58+03:00

На данный момент доступ к ресурсам полностью заблокирован

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В ходе мониторинга интернета когалымские правоохранители выявили шесть противоправных сайтов. По информации прокуратуры ХМАО, обнаруженные сайты содержали изображения, пропагандирующие межрасовую ненависть, идеи национальной и религиозной розни.

Напомним, что федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространение подобных данных. За нарушение закона предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Статьей 282 УК РФ устанавливается уголовная ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. В связи с этим прокурор Когалыма обратился в суд с иском о признании упомянутой информации, запрещенной к распространению на территории России.

Суд удовлетворил их в полном объеме. В данный момент доступ к сайтам заблокирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU