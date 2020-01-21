Врачи заверили югорчан, что новый китайский вирус им не угроза
В связи с сообщениями в медиа-пространстве об эпидемии в городе Ухань в Китае о заболеваемости пневмониями, вызванными коронавирусной инфекцией, врачи Югры приняли ряд профилактических мер.
Роспотребнадзор ХМАО информирует югорчан, что в январе 2020 года обнаружен новый вариант коронавируса, вызывающего пневмонию. В Таиланде также уже зарегистрирован случай заболевания этим вирусом.
Санитарно-карантинный контроль в международных аэропортах Югры, в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске проводится под особым вниманием. К тому же, в январе 2020 через эти воздушные нет прямых рейсы из Китая, однако есть прямые рейсы из Таиланда в Сургут.
Ситуация находится под контролем регионального Роспотребнадзора. Однако врачи призывает югорчан учитывать всю информацию об инфекции при планировании туристических поездок.
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ИСТОЧНИК KP.RU