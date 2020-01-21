2020-01-21T15:53:41+03:00
Здоровье

Врачи заверили югорчан, что новый китайский вирус им не угроза

Но в туристических поездках по Азии все равно нужно соблюдать осторожность
Руслан Савинов
Поделиться:
Врачи заверили югорчан, что новый китайский вирус им не угрозаВрачи заверили югорчан, что новый китайский вирус им не угрозаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В связи с сообщениями в медиа-пространстве об эпидемии в городе Ухань в Китае о заболеваемости пневмониями, вызванными коронавирусной инфекцией, врачи Югры приняли ряд профилактических мер.

Роспотребнадзор ХМАО информирует югорчан, что в январе 2020 года обнаружен новый вариант коронавируса, вызывающего пневмонию. В Таиланде также уже зарегистрирован случай заболевания этим вирусом.

Санитарно-карантинный контроль в международных аэропортах Югры, в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске проводится под особым вниманием. К тому же, в январе 2020 через эти воздушные нет прямых рейсы из Китая, однако есть прямые рейсы из Таиланда в Сургут.

Ситуация находится под контролем регионального Роспотребнадзора. Однако врачи призывает югорчан учитывать всю информацию об инфекции при планировании туристических поездок.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура Когалыма заблокировала доступ к экстремистским сайтам
Врачи заверили югорчан, что новый китайский вирус им не угроза
Югорские единоборцы пополнили копилку наград региона
Подростка из Советского района заподозрили в тройном угоне
Губернатору Югры представили новое судно «Метеор-2020»
Тысячи жителей столицы ХМАО уже привились от гриппа
Югорские автолюбители за минувший день стали жертвами мошенников
Две дополнительные памятные даты предложили установить в Югре
Полиция раскрыла кражу в сургутском поезде
Вартовчане озаботились вопросом экстренной ветеринарной помощи по ночам
«Агентство воздушных сообщений» в Сургуте выставят на продажу
Тройное ДТП произошло в столице ХМАО
Строительство нового моста через Обь в Сургуте окончательно утвердили
Доступность безбарьерной среды в Югре будут оценивать люди с инвалидностью
Торговый центр заплатит когалымчанке за травму на крыльце
В Когалыме проводят проверку по факту обнаружения обглоданного собаками трупа мужчины
Для хронических сердечников Югры открыли первый в регионе кабинет наблюдения
В исправительных учреждениях Югры осужденные окунулись в купели
Накануне воришек в Югре интересовали ноутбуки и бензопилы
Труп мужчины обнаружили в квартире в Нягани
Жительница Нефтеюганска перевела экстрасенсам полтора миллиона рублей
«Тойота» и «ВАЗ» не поделили улицу Набережную в Нефтеюганске
Сургутянка испортила краской дорогую куртку в снежном городке
Сургутянина осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков
Передвижная поликлиника начала работу в Югре
Югорская система подготовки спортсменов изменится в ближайшее время
Современные мусоровозы появились в ХМАО