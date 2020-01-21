21 Янв. 2020 2020-01-21T15:53:41+03:00

Врачи заверили югорчан, что новый китайский вирус им не угроза Фото: pixabay.com

Но в туристических поездках по Азии все равно нужно соблюдать осторожность

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В связи с сообщениями в медиа-пространстве об эпидемии в городе Ухань в Китае о заболеваемости пневмониями, вызванными коронавирусной инфекцией, врачи Югры приняли ряд профилактических мер.

Роспотребнадзор ХМАО информирует югорчан, что в январе 2020 года обнаружен новый вариант коронавируса, вызывающего пневмонию. В Таиланде также уже зарегистрирован случай заболевания этим вирусом.

Санитарно-карантинный контроль в международных аэропортах Югры, в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске проводится под особым вниманием. К тому же, в январе 2020 через эти воздушные нет прямых рейсы из Китая, однако есть прямые рейсы из Таиланда в Сургут.

Ситуация находится под контролем регионального Роспотребнадзора. Однако врачи призывает югорчан учитывать всю информацию об инфекции при планировании туристических поездок.

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ИСТОЧНИК KP.RU