Югорские единоборцы пополнили копилку наград региона

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:43:55+03:00

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Спортивные единоборства принесли спортсменам Югры очередные награды. Подробнее об этом сообщили в пресс-службе департамента по спорту ХМАО.

Так, первенство России по самбо среди юниоров и юниорок до 24 лет принесло вартовчанину Николаю Лукьянчуку бронзовую медаль. Соревнование прошло в Нижегородской области. По итогам двух дней турнира спортсмен занял третье место в весовой категории до 57 кг.

Кроме того, югорчане также успешно выступили на первенстве Уральского федерального округа по боксу среди юниоров до 18 лет. Соревнование проходило в Нижнем Тагиле. На этом турнире регион представляли 14 спортсменов из Лангепаса, Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Когалыма и Кондинского района.

По итогам турнира лангепасец Эдигей Тюлемешев стал победителем в весовой категории до 56 кг. Серебряными призерами в весовых категориях до 60 и 69 кг соответственно стали лангепасец Хункерхан Тюлемешев и вартовчанин Владислав Чепижко, а также Никита Устинов из столицы ХМАО в весе до 52 кг. Бронзовую награду завоевал еще один спортсмен из Ханты-Мансийска Герман Пирмагомедов в весе до 69 кг.

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ИСТОЧНИК KP.RU