2020-01-21T15:41:56+03:00
Происшествия

Подростка из Советского района заподозрили в тройном угоне

Он уже признал вину
Руслан Савинов
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Подростка из Советского района заподозрили в тройном угоне. Фото УМВД ХМАО.Подростка из Советского района заподозрили в тройном угоне. Фото УМВД ХМАО.
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В дежурную часть полиции Советского района обратились трое жителей поселка Малиновский. По сообщению УМВД ХМАО, все они пришли с заявлениями об угоне их автомобилей.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили подозреваемого в совершении преступлений. Им оказался 16-летний житель Пионерского.

По признанию злоумышленника, он приехал на такси на дискотеку в соседний поселок Малиновский. Когда мероприятие закончилось, он решил погулять по поселку, затем замерз и стал искать автомобиль, на котором мог бы уехать домой.

По пути ему попалась автомашина марки «ВАЗ 2114», двери которой были не заперты, ключи находились в замке зажигания. Проехав на ней около 200 метров, он съехал в кювет. Далее он пересел за руль «ВАЗ 2113», в котором также находились ключи, а двери не были закрыты. На нем он попытался сдать назад, но застрял в сугробе.

Очередным автомобилем снова стал «ВАЗ 2114». Ключами от первого авто он открыл багажник и проник в салон. В замке зажигания были также оставленные ключи. На этом автомобиле он и поехал домой. Но он не смог доехать: застрял в сугробе. В снегу он и оставил машину, а затем пошел пешком домой спать. Днем к нему пришли полицейские, которым он признался в угоне.

Возбуждены уголовные дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Одна из санкций статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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