Губернатору Югры представили новое судно «Метеор-2020»

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:25:38+03:00

Для ХМАО построят четыре таких объекта

Изменить размер текста: A A

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова провела рабочую встречу с руководством Зеленодольского завода имени Горького и судостроительной корпорации. По информации регионального правительства, встреча была посвящена обсуждению строительства скоростных пассажирских судов на подводных крыльях «Метеор» для региона.

Губернатора Югры заверили, что завод будет готов поставить четыре судна уже к 2023 году. Наталья Комарова поручила руководителям профильных ведомств внимательно подготовить конкурсную документацию.

- Заявка должна быть оформлена комплексно, охватывая все направления, включая туристическое, контрольные точки, приоритеты с точки зрения эффективности использования, – заявила Комарова.

«Метеоры» - современные судна, которые разгоняются до 60-65 километров в час. Новый теплоход будет способен ускоряться даже до 70 километров в час.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU