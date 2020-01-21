2020-01-21T15:25:38+03:00
Общество

Губернатору Югры представили новое судно «Метеор-2020»

Для ХМАО построят четыре таких объекта
Руслан Савинов
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Губернатору Югры представили новое судно «Метеор-2020». Фото правительства ХМАО.Губернатору Югры представили новое судно «Метеор-2020». Фото правительства ХМАО.
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова провела рабочую встречу с руководством Зеленодольского завода имени Горького и судостроительной корпорации. По информации регионального правительства, встреча была посвящена обсуждению строительства скоростных пассажирских судов на подводных крыльях «Метеор» для региона.

Губернатора Югры заверили, что завод будет готов поставить четыре судна уже к 2023 году. Наталья Комарова поручила руководителям профильных ведомств внимательно подготовить конкурсную документацию.

- Заявка должна быть оформлена комплексно, охватывая все направления, включая туристическое, контрольные точки, приоритеты с точки зрения эффективности использования, – заявила Комарова.

«Метеоры» - современные судна, которые разгоняются до 60-65 километров в час. Новый теплоход будет способен ускоряться даже до 70 километров в час.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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