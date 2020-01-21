2020-01-21T15:22:10+03:00
Здоровье

Тысячи жителей столицы ХМАО уже привились от гриппа

Самыми активными стали врачи и педагоги
Руслан Савинов
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Тысячи жителей столицы ХМАО уже привились от гриппа. Фото администрации Ханты-Мансийска.Тысячи жителей столицы ХМАО уже привились от гриппа. Фото администрации Ханты-Мансийска.
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Более 16 тысяч детей и 27 тысяч взрослых привиты от гриппа в Ханты-Мансийске. Об этом сообщили в администрации города.

- Столица Югры во всеоружии встречает сезон гриппа, - сообщили представители администрации.

Отмечается, что в окружной клинической больнице план по вакцинации населения выполнили более чем на 100 процентов. Самыми активными участниками защиты от инфекций стали представители системы здравоохранения и образовательной системы.

Добавим, что взрослое население в 2020 году к вакцинации от гриппа подошло осознанно. Желающих обезопасить себя почти на десять процентов больше, чем в прошлом году.

Эксперты считают, что прививка – самый действенный способ защиты от гриппа. Многие жители Ханты-Мансийска согласились с этим. Ознакомиться с памяткой по профилактике гриппа можно по следующей ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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