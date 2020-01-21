Тысячи жителей столицы ХМАО уже привились от гриппа
Более 16 тысяч детей и 27 тысяч взрослых привиты от гриппа в Ханты-Мансийске. Об этом сообщили в администрации города.
- Столица Югры во всеоружии встречает сезон гриппа, - сообщили представители администрации.
Отмечается, что в окружной клинической больнице план по вакцинации населения выполнили более чем на 100 процентов. Самыми активными участниками защиты от инфекций стали представители системы здравоохранения и образовательной системы.
Добавим, что взрослое население в 2020 году к вакцинации от гриппа подошло осознанно. Желающих обезопасить себя почти на десять процентов больше, чем в прошлом году.
Эксперты считают, что прививка – самый действенный способ защиты от гриппа. Многие жители Ханты-Мансийска согласились с этим. Ознакомиться с памяткой по профилактике гриппа можно по следующей ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU