Югорские автолюбители за минувший день стали жертвами мошенников

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:44:24+03:00

Их обманывали как в виртуальном, так и в реальном пространствах

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Накануне в ХМАО произошло тринадцать мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. Как отметила пресс-служба УМВД Ханты-Мансийского автономного округа, в общей сложности пострадавшие перевели злоумышленникам почти полмиллиона рублей. Добавляется, что среди пострадавших на этот раз большинство - мужчины среднего возраста.

Так, 44-летний житель Нягани пытался купить автомобильные покрышки на сайте «6Koles-e.ruZ». Там он и распрощался бесследно с более чем 17 тысячами рублей. Преступников пока не установили.

Тем временем в Ханты-Мансийске злоумышленник ввел в заблуждение консультанта магазина автозапчастей. Он похитил перемычки для аккумулятора и наличных денег на сумму 4 500 рублей.

По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела и принимают все возможные меры к задержанию подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU