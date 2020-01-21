2020-01-21T14:44:24+03:00
Происшествия

Югорские автолюбители за минувший день стали жертвами мошенников

Их обманывали как в виртуальном, так и в реальном пространствах
Руслан Савинов
Поделиться:
Югорские автолюбители за минувший день стали жертвами мошенниковЮгорские автолюбители за минувший день стали жертвами мошенниковФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Накануне в ХМАО произошло тринадцать мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. Как отметила пресс-служба УМВД Ханты-Мансийского автономного округа, в общей сложности пострадавшие перевели злоумышленникам почти полмиллиона рублей. Добавляется, что среди пострадавших на этот раз большинство - мужчины среднего возраста.

Так, 44-летний житель Нягани пытался купить автомобильные покрышки на сайте «6Koles-e.ruZ». Там он и распрощался бесследно с более чем 17 тысячами рублей. Преступников пока не установили.

Тем временем в Ханты-Мансийске злоумышленник ввел в заблуждение консультанта магазина автозапчастей. Он похитил перемычки для аккумулятора и наличных денег на сумму 4 500 рублей.

По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела и принимают все возможные меры к задержанию подозреваемых.

Уважаемые югорчане! Полиция Югры призывает Вас быть бдительными при совершении сделок удаленным доступом. По всем подозрительным фактам сообщайте в ближайший отдел внутренних дел или по телефону 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тысячи жителей столицы ХМАО уже привились от гриппа
Югорские автолюбители за минувший день стали жертвами мошенников
Две дополнительные памятные даты предложили установить в Югре
Полиция раскрыла кражу в сургутском поезде
Вартовчане озаботились вопросом экстренной ветеринарной помощи по ночам
«Агентство воздушных сообщений» в Сургуте выставят на продажу
Тройное ДТП произошло в столице ХМАО
Строительство нового моста через Обь в Сургуте окончательно утвердили
Доступность безбарьерной среды в Югре будут оценивать люди с инвалидностью
Торговый центр заплатит когалымчанке за травму на крыльце
В Когалыме проводят проверку по факту обнаружения обглоданного собаками трупа мужчины
Для хронических сердечников Югры открыли первый в регионе кабинет наблюдения
В исправительных учреждениях Югры осужденные окунулись в купели
Накануне воришек в Югре интересовали ноутбуки и бензопилы
Труп мужчины обнаружили в квартире в Нягани
Жительница Нефтеюганска перевела экстрасенсам полтора миллиона рублей
«Тойота» и «ВАЗ» не поделили улицу Набережную в Нефтеюганске
Сургутянка испортила краской дорогую куртку в снежном городке
Сургутянина осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков
Передвижная поликлиника начала работу в Югре
Югорская система подготовки спортсменов изменится в ближайшее время
Современные мусоровозы появились в ХМАО