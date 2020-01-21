2020-01-21T14:29:40+03:00
Общество

Две дополнительные памятные даты предложили установить в Югре

Свое мнение можно сообщить до 3 февраля
Руслан Савинов
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Две дополнительные памятные даты предложили установить в ЮгреДве дополнительные памятные даты предложили установить в ЮгреФото: pixabay.com
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Югорчан пригласили к участию в опросе по установлению новых памятных дат на территории региона. По информации портала «Открытый регион – Югра», речь идет о датах – 11 и 16 декабря.

- В конце декабря 2019 года жители Нижневартовского района и города Радужный в ходе встречи с губернатором Югры Натальей Комаровой предложили законодательно установить в Югре памятную дату 11 декабря, посвященную ветеранам боевых действий на территории СССР, на территории РФ и территориях других государств, - сообщили в социологической службе центра «Открытый регион».

Также в адрес Натальи Комаровой поступила инициатива об установлении 16 декабря в регионе дня памяти первого мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

- Такие решения должны приниматься по итогам широкого общественного обсуждения, поэтому мы приглашаем каждого югорчанина принять участие в онлайн опросе об установлении на территории Югры памятных дат, - обратились к жителям ХМАО сотрудники социологической службы региона.

Опрос по датам стартовал на портале сегодня. Высказать своё мнение можно будет до 3 февраля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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