2020-01-22T05:47:53+03:00
Общество

Погода в Югре 22 января: незначительное потепление, сильный снег и метель

Температура днем не опустится ниже -14 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 22 января: незначительное потепление, сильный снег и метельПогода в Югре 22 января: незначительное потепление, сильный снег и метельФото: pixabay.com
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В среду, 22 января, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачность с прояснениями. Преимущественно сильный снег, метель и изморозь. Ветер южный 10 – 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью -17, -22 градуса, днем -9, -14 градусов.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают снег. Ветер южный 10-15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -10, -12 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и пройдет небольшой снег. Ветер южный 7-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -13, -14 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется ясный день и без осадков. Ветер южный 7-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит -16, -17 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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