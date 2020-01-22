22 Янв. 2020 2020-01-22T05:47:53+03:00

Погода в Югре 22 января: незначительное потепление, сильный снег и метель Фото: pixabay.com

Температура днем не опустится ниже -14 градусов

Изменить размер текста: A A

В среду, 22 января, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачность с прояснениями. Преимущественно сильный снег, метель и изморозь. Ветер южный 10 – 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью -17, -22 градуса, днем -9, -14 градусов.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают снег. Ветер южный 10-15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -10, -12 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и пройдет небольшой снег. Ветер южный 7-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -13, -14 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется ясный день и без осадков. Ветер южный 7-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит -16, -17 градусов.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU