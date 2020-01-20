20 Янв. 2020 2020-01-20T12:47:26+03:00

Прием заявок на конкурсы в рамках «Духа огня» продлили до 14 февраля Фото: pixabay.com

У югорчан есть возможность принять участие в четырех конкурсных направлениях

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Прием заявок на четыре конкурса для детей и взрослых на XVIII международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» продлен до 14 февраля. Об этом сообщили организаторы фестиваля. Это сделано по многочисленным просьбам участников, так как конкурсанты не успевают смонтировать работы.

Известно, что на XVIII кинофестивале пройдет открытый конкурс микрофильмов и фотографий «О будущем подумаем сегодня». Также впервые организованы международный конкурс комиксов «Фильмы, которые я бы хотел увидеть» и окружной конкурс детского рисунка «Мир глазами детей».

Работы будут размещены на официальном сайте «Дух огня» для проведения интернет-голосования. Контактные данные для получения информации – телефон: 8 (3467) 352-550, 352-696.

Добавим, что победителям международного конкурса комиксов вручается сертификат на прохождение мастер-класса в «Цехе анимации» большого фестиваля мультфильмов в марте 2020 года в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU