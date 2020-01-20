2020-01-20T12:47:26+03:00
Общество

Прием заявок на конкурсы в рамках «Духа огня» продлили до 14 февраля

У югорчан есть возможность принять участие в четырех конкурсных направлениях
Руслан Савинов
Поделиться:
Прием заявок на конкурсы в рамках «Духа огня» продлили до 14 февраляПрием заявок на конкурсы в рамках «Духа огня» продлили до 14 февраляФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Прием заявок на четыре конкурса для детей и взрослых на XVIII международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» продлен до 14 февраля. Об этом сообщили организаторы фестиваля. Это сделано по многочисленным просьбам участников, так как конкурсанты не успевают смонтировать работы.

Известно, что на XVIII кинофестивале пройдет открытый конкурс микрофильмов и фотографий «О будущем подумаем сегодня». Также впервые организованы международный конкурс комиксов «Фильмы, которые я бы хотел увидеть» и окружной конкурс детского рисунка «Мир глазами детей».

Работы будут размещены на официальном сайте «Дух огня» для проведения интернет-голосования. Контактные данные для получения информации – телефон: 8 (3467) 352-550, 352-696.

Добавим, что победителям международного конкурса комиксов вручается сертификат на прохождение мастер-класса в «Цехе анимации» большого фестиваля мультфильмов в марте 2020 года в Москве.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вартовчанам стоит подготовиться к потеплению в конце недели
Прием заявок на конкурсы в рамках «Духа огня» продлили до 14 февраля
Нижневартовцы стали чаще пользоваться инициативным бюджетированием
После пожара в Сургутском районе возбудили уголовное дело
Группу лиц из Нижневартовска осудят за хищение газового конденсата
Ушла из жизни профессор Сургутского госуниверситета Виктория Микшина
Сургутская полиция получила новые автомобили
Проверяющие выявили грубые нарушения в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска
Голоса югорчан определят спортсмена года в ХМАО
В Югре усилили работу по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин
Задержали двух подозреваемых в нападении на таксиста в Нягани
На озере в Сургутском районе спасли четырех рыбаков
Почти сотня преступлений произошли за выходные в Югре
Колледж в Лангепасе эвакуировали по сигналу пожарной тревоги
На прошлой неделе в Югре произошло более сорока пожаров
Региональная комиссия одобрила все заявки городов ХМАО на конкурс комфортной городской среды
На улице Геологической в Сургуте столкнулись две иномарки
На стойбища хантов в Сургутском районе провели Wi-Fi
Губернатор ХМАО утвердила план по достижению задач из послания президента России
«Снежный десант» Сургута приступил к очистке памятников города к юбилею победы
Пенсионерка из Ханты-Мансийска смогла добиться компенсации переплаты за квартплату
У студентов Югры появилась возможность получить «Счастливый билет»
Погода в Югре 20 января: небольшое похолодание
В Югре самым угоняемым автомобилем 2019 года стал «ВАЗ»