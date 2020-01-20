2020-01-20T11:45:49+03:00
Общество

Группу лиц из Нижневартовска осудят за хищение газового конденсата

Им грозит длительный срок заключения
Руслан Савинов
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Группу лиц из Нижневартовска осудят за хищение газового конденсатаГруппу лиц из Нижневартовска осудят за хищение газового конденсатаФото: pixabay.com
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Прокурор Нижневартовска утвердил обвинение по уголовному делу в отношении пяти лиц по статье «Покушение на кражу из нефтепродуктопровода». Подробности и ход дела сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Расследование установило, что злоумышленники в марте 2019 года в районе 13 километра автодороги «Нижневартовск – Радужный» через несанкционированную врезку в конденсатопровод совершали кражу. Украденное принадлежало «Самотлорнефтегаз». Как пояснили преступники, они закачали похищенный газовый конденсат в грузовик, замаскированный под перевозку технической воды.

До конца злоумышленники не довели свое дело. Их задержали сотрудники полиции в ходе проведения оперативных мероприятий. К моменту задержания они успели похитить семь кубометров конденсата.

Уголовное дело направлено в суд. Санкция уголовной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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