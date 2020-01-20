Сургутская полиция получила новые автомобили
В Сургуте прошел смотр и прием новых автомобилей для полицейских. Как отметили в УМВД ХМАО, глава городской полиции Руслан Кондрашов лично проверил оснащенность и готовность транспорта. Отдел ГИБДД получил шесть патрульных автомобилей «Шкода Октавия».
- Новая техника повысит оперативность, слаженность и эффективность органов внутренних дел в борьбе с преступностью и нарушениями общественного порядка, позволит своевременно реагировать на жалобы и обращения граждан, - заявил Руслан Кондрашов.
Отметим, что автопарк Сургута пополняется регулярно. Так, летом 2019 года в городе появился первый в регионе мотобатальон ГИБДД.
Кроме того, новые автомобили оценил глава Сургута Вадим Шувалов. Он выразил уверенность, что поступление новых машин послужит повышению результатов оперативной деятельности ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU