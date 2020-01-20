2020-01-20T10:32:18+03:00
Общество

В Югре усилили работу по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин

Ситуацию в регионе оценивают как благоприятную
Руслан Савинов
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Ситуацию в регионе оценивают как благоприятнуюСитуацию в регионе оценивают как благоприятнуюФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе проводятся различные мероприятия по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин. По информации департамента труда Югры, муниципалитеты ведут последовательную работу по информированию женщин об их трудовых правах и мерах по улучшению условий охраны труда.

Так, например, Нефтеюганский район разработал методические рекомендации «Обеспечение безопасных условий и охраны труда женщин». Работодателям было рекомендовано провести мероприятия по информированию работающих женщин о правах и льготах, установленных трудовым законодательством. Большую работу провели также в Сургуте и Сургутском районе, Когалыме и Нягани.

В Югре в ходе различных проверок за 2019 год нарушений трудового законодательства по вопросам соблюдения трудовых прав женщин, занятых на работах с вредными, опасными и тяжелыми условиями труда не было выявлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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