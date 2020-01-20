В Югре усилили работу по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:32:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ханты-Мансийском автономном округе проводятся различные мероприятия по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин. По информации департамента труда Югры, муниципалитеты ведут последовательную работу по информированию женщин об их трудовых правах и мерах по улучшению условий охраны труда.

Так, например, Нефтеюганский район разработал методические рекомендации «Обеспечение безопасных условий и охраны труда женщин». Работодателям было рекомендовано провести мероприятия по информированию работающих женщин о правах и льготах, установленных трудовым законодательством. Большую работу провели также в Сургуте и Сургутском районе, Когалыме и Нягани.

В Югре в ходе различных проверок за 2019 год нарушений трудового законодательства по вопросам соблюдения трудовых прав женщин, занятых на работах с вредными, опасными и тяжелыми условиями труда не было выявлено.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU