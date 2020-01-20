20 Янв. 2020 2020-01-20T09:50:14+03:00

Почти сотня преступлений произошли за выходные в Югре Фото: pixabay.com

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За выходные дни в Югре произошло почти сто преступлений, среди них 17 краж. Из всех преступлений раскрыто 66. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

Так, в Мегионе установили 27-летнего подозреваемого, который похитил золотые украшения женщины на сумму 40 тысяч рублей. Похищенное подозреваемый сдал в ломбард. Возбуждено уголовное дело. Молодой человек под подпиской о невыезде

Тем временем в Мегионе женщина 1970 года рождения из подъезда дома на улице Ленина украла детский снегокат стоимостью 3 тысячи рублей. Проводится проверка.

Также оперативники Нижневартовска задержали 37-летнего подозреваемого, который в квартире дома на улице Чапаева с применением насилия открыто похитил серебряный браслет. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовного дело, похищенное изъято. Злоумышленника поместили под подписку о невыезде.

В Сургуте в ходе проведения оперативных мероприятий установили подозреваемую 1974 года рождения. Она из комнаты одной из гостиниц на улице Саянской похитила 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное, женщина под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU