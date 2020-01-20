Региональная комиссия одобрила все заявки городов ХМАО на конкурс комфортной городской среды
Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание комиссии проекту «Формирование комфортной городской среды». Итоги заседания сообщила служба информации портала «Открытый регион – Югра».
Участники встречи рассмотрели заявки муниципалитетов для всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Например, Пыть-Ях представил для участия в конкурсе проект по благоустройству сквера «Сиверко».
Директор департамента ЖКХ Югры Илья Ким рассказал, что предельный размер субсидии, предоставляемой победителям из федерального бюджета, составляет 55, 80 и 100 миллионов рублей в каждой из категорий. Упомянутые категории: малые города с населением до 20 тысяч человек, с населением от 20 до 50 тысяч и от 50 до 100 тысяч жителей.
Отбор заявок будет производиться в два этапа. Первый – до 1 февраля – участники подают заявки на 2020 год. В ходе второго этапа, который пройдет до 1 июля, принимаются заявки на 2021 и 2022 годы. Мегион, Нягань, Пыть-Ях, Советский, Югорск принимают участие в конкурсе 2020 года.
Члены комиссии единогласно одобрили все заявки.
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ИСТОЧНИК KP.RU