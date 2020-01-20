Региональная комиссия одобрила все заявки городов ХМАО на конкурс комфортной городской среды

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:03:29+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание комиссии проекту «Формирование комфортной городской среды». Итоги заседания сообщила служба информации портала «Открытый регион – Югра».

Участники встречи рассмотрели заявки муниципалитетов для всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Например, Пыть-Ях представил для участия в конкурсе проект по благоустройству сквера «Сиверко».

Директор департамента ЖКХ Югры Илья Ким рассказал, что предельный размер субсидии, предоставляемой победителям из федерального бюджета, составляет 55, 80 и 100 миллионов рублей в каждой из категорий. Упомянутые категории: малые города с населением до 20 тысяч человек, с населением от 20 до 50 тысяч и от 50 до 100 тысяч жителей.

Отбор заявок будет производиться в два этапа. Первый – до 1 февраля – участники подают заявки на 2020 год. В ходе второго этапа, который пройдет до 1 июля, принимаются заявки на 2021 и 2022 годы. Мегион, Нягань, Пыть-Ях, Советский, Югорск принимают участие в конкурсе 2020 года.

Члены комиссии единогласно одобрили все заявки.

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ИСТОЧНИК KP.RU