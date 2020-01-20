2020-01-20T08:47:06+03:00
Происшествия

На улице Геологической в Сургуте столкнулись две иномарки

Трое человек пострадали
Руслан Савинов
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На улице Геологической в Сургуте столкнулись две иномаркиНа улице Геологической в Сургуте столкнулись две иномаркиФото: pixabay.com
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За выходные в ХМАО случилось 18 дорожно-транспортных происшествий. В них погиб один человек, 24 – получили травмы, в том числе два ребенка. Накануне, по информации сообщества в социальной сети «ВКонтакте» «К-ИНФОРМ - СУРГУТ» на сургутских дорогах столкнулись две иномарки.

Как сообщается, на улице Геологической возле Славянского столкнулись «BMW» и «AUDI». Пострадали четыре человека, двое госпитализированы. По данным «К-ИНФОРМ», «BMW» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

Всего на территории Югры сотрудниками ГИБДД за выходные было задержано 32 водителя за управление автомобилем в состоянии опьянения, 11 – за повторное управление нетрезвыми. За выезд на встречку 48 водителей привлечены к ответственности.

Югорская госавтоинспекция напомнила, что зимой резкие перепады температуры, снег, сильный ветер могут изменить дорогу до неузнаваемости и преподнести неприятные сюрпризы.

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Столкновение Audi и BMW на Славянском. Сургут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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