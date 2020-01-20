20 Янв. 2020 2020-01-20T08:47:06+03:00

На улице Геологической в Сургуте столкнулись две иномарки Фото: pixabay.com

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За выходные в ХМАО случилось 18 дорожно-транспортных происшествий. В них погиб один человек, 24 – получили травмы, в том числе два ребенка. Накануне, по информации сообщества в социальной сети «ВКонтакте» «К-ИНФОРМ - СУРГУТ» на сургутских дорогах столкнулись две иномарки.

Как сообщается, на улице Геологической возле Славянского столкнулись «BMW» и «AUDI». Пострадали четыре человека, двое госпитализированы. По данным «К-ИНФОРМ», «BMW» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

Всего на территории Югры сотрудниками ГИБДД за выходные было задержано 32 водителя за управление автомобилем в состоянии опьянения, 11 – за повторное управление нетрезвыми. За выезд на встречку 48 водителей привлечены к ответственности.

Югорская госавтоинспекция напомнила, что зимой резкие перепады температуры, снег, сильный ветер могут изменить дорогу до неузнаваемости и преподнести неприятные сюрпризы.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/755617" frameborder="0"></iframe> Столкновение Audi и BMW на Славянском. Сургут.

ИСТОЧНИК KP.RU