На улице Геологической в Сургуте столкнулись две иномарки
За выходные в ХМАО случилось 18 дорожно-транспортных происшествий. В них погиб один человек, 24 – получили травмы, в том числе два ребенка. Накануне, по информации сообщества в социальной сети «ВКонтакте» «К-ИНФОРМ - СУРГУТ» на сургутских дорогах столкнулись две иномарки.
Как сообщается, на улице Геологической возле Славянского столкнулись «BMW» и «AUDI». Пострадали четыре человека, двое госпитализированы. По данным «К-ИНФОРМ», «BMW» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.
Всего на территории Югры сотрудниками ГИБДД за выходные было задержано 32 водителя за управление автомобилем в состоянии опьянения, 11 – за повторное управление нетрезвыми. За выезд на встречку 48 водителей привлечены к ответственности.
Югорская госавтоинспекция напомнила, что зимой резкие перепады температуры, снег, сильный ветер могут изменить дорогу до неузнаваемости и преподнести неприятные сюрпризы.
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Столкновение Audi и BMW на Славянском. Сургут.
ИСТОЧНИК KP.RU