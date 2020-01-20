На стойбища хантов в Сургутском районе провели Wi-Fi

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:11:56+03:00

В 2020 году установят еще две точки доступа

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В рамках проекта «IT-стойбище» в Сургутском районе установили уже три точки доступа к интернету на территориях традиционного проживания народов севера. Об этом сообщил глава района Андрей Трубецкой на своей официальной странице в социальной сети «Фэйсбук».

Точки доступа появились у президента союза оленеводов Югры Степана Кечимова, организатора этностойбища «Хантыйский дворик» Клима Кантерова и оленевода Валентина Тэвлина. Доступ к интернету получили около 700 человек, которые живут на 30 хантыйских угодьях.

- В 2020 году установим еще две точки доступа в национальных деревнях Юган и Таурова. Это я к тому, что если вы к нам приедете, чтобы камлать с шаманами, кататься на оленях и забыть о цивилизации, все равно сможете ставить фото, - написал Андрей Трубецкой.

По словам коренных жителей, интернет облегчил им жизнь. Как и горожане, теперь они могут подавать заявления и получать справки на госуслугах, активно общаться в соцсетях и показывать всему миру, как проходит жизнь оленеводов в непростых условиях севера.

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ИСТОЧНИК KP.RU