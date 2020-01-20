2020-01-20T09:11:56+03:00
Общество

На стойбища хантов в Сургутском районе провели Wi-Fi

В 2020 году установят еще две точки доступа
Руслан Савинов
Поделиться:
На стойбища хантов в Сургутском районе провели Wi-FiНа стойбища хантов в Сургутском районе провели Wi-FiФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В рамках проекта «IT-стойбище» в Сургутском районе установили уже три точки доступа к интернету на территориях традиционного проживания народов севера. Об этом сообщил глава района Андрей Трубецкой на своей официальной странице в социальной сети «Фэйсбук».

Точки доступа появились у президента союза оленеводов Югры Степана Кечимова, организатора этностойбища «Хантыйский дворик» Клима Кантерова и оленевода Валентина Тэвлина. Доступ к интернету получили около 700 человек, которые живут на 30 хантыйских угодьях.

- В 2020 году установим еще две точки доступа в национальных деревнях Юган и Таурова. Это я к тому, что если вы к нам приедете, чтобы камлать с шаманами, кататься на оленях и забыть о цивилизации, все равно сможете ставить фото, - написал Андрей Трубецкой.

По словам коренных жителей, интернет облегчил им жизнь. Как и горожане, теперь они могут подавать заявления и получать справки на госуслугах, активно общаться в соцсетях и показывать всему миру, как проходит жизнь оленеводов в непростых условиях севера.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24