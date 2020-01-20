Губернатор ХМАО утвердила план по достижению задач из послания президента России
Губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение об утверждении плана работы по реализации послания президента России Федеральному Собранию от 15 января 2020 года. Подробности сообщили в пресс-службе департамента общественных связей ХМАО.
Так, до 1 марта 2020 года в Югре утвердят дорожную карту по реализации концепции демографической политики России до 2025 года. Мероприятия в рамках концепции будут направлены на повышение коэффициента рождаемости.
До 20 февраля в Югре будут усовершенствованы меры социальной поддержки по ежемесячному пособию на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Кроме того, в течение 2020 года предусмотрена реализация проекта по строительству моста через реку Обь в районе Сургута.
Также в плане работы регионального правительства – разработка мероприятий по повышению реальных доходов граждан, снижение уровня бедности.
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ИСТОЧНИК KP.RU