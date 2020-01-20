2020-01-20T07:58:36+03:00
Общество

Губернатор ХМАО утвердила план по достижению задач из послания президента России

В регионе усилят меры социальной поддержки населения
Руслан Савинов
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Губернатор ХМАО утвердила план по достижению задач из послания президента РоссииГубернатор ХМАО утвердила план по достижению задач из послания президента РоссииФото: pixabay.com
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Губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение об утверждении плана работы по реализации послания президента России Федеральному Собранию от 15 января 2020 года. Подробности сообщили в пресс-службе департамента общественных связей ХМАО.

Так, до 1 марта 2020 года в Югре утвердят дорожную карту по реализации концепции демографической политики России до 2025 года. Мероприятия в рамках концепции будут направлены на повышение коэффициента рождаемости.

До 20 февраля в Югре будут усовершенствованы меры социальной поддержки по ежемесячному пособию на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Кроме того, в течение 2020 года предусмотрена реализация проекта по строительству моста через реку Обь в районе Сургута.

Также в плане работы регионального правительства – разработка мероприятий по повышению реальных доходов граждан, снижение уровня бедности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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