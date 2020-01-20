«Снежный десант» Сургута приступил к очистке памятников города к юбилею победы

20 Янв. 2020 2020-01-20T07:30:29+03:00

Впереди еще много работ по благоустройству. Фото администрации Сургута.

Впереди еще много работ по благоустройству

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Участники сургутского отделения движения «Волонтеры Победы» запустили городскую акцию «Снежный десант» по очистке памятников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Более полусотни добровольцев расчистили территорию Мемориала Славы от снега. Акция позволила волонтерам внести посильный вклад в поддержание городских пространств.

- В нашем городе традиционно выпадает много осадков. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Ребята решили внести свой вклад в уборку снега на общественных площадках и выступили с инициативой по реализации «Снежного десанта». Символично, что отправной точкой акции стал именно Мемориал Славы, знаменующий победу в Великой отечественной войне, – подчеркнула замглавы Сургута Анна Томазова.

Мемориал Славы станет не единственной точкой на карте Сургута, которую молодежь планирует очистить от снега. Предполагается, что акция позволит охватить все крупные общественные территории города.

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ИСТОЧНИК KP.RU